Yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verilen Kadir Şeker'e Kovid-19 tahliyesi

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülere yönelik ödeme uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.