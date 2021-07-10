Yargıtay 28 Şubat kararını onadı: İstikamet cezaevi

ABDULLAH SARİCA

Yargıtay’ın, 28 Şubat davasını onamasıyla birlikte postmodern darbenin mimarlarının rütbeleri söküldü. Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da olduğu sanıklar, haklarındaki hükmün infazı için cezaevine konulacak. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018’de karara bağlanmıştı. Mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da arasında olduğu 21 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz sonrası dosya istinafa taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, süreçte hayatını kaybeden İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal’ın dosyalarının düşürülmesine hükmederek, yerel mahkemenin kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

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Çetin Doğan

YARGITAY’DAN ONAMA

Dosya temyiz üzerine Yargıtay’a geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi; Çevik Bir, Çetin Doğan, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkındaki mahkumiyet kararlarını onadı.

HÜKMÜ BOZULANLAR

Daire, müebbet hapse mahkum edilen dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, YÖK üyesi Erdoğan Öznal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel’in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği hükmü bozdu. “Darbeye iştirak” ve “gizli ittifak” ile suçlanan ve 10 yıllık asli zaman aşımı süresi nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatına hükmedilenlerin de arasında olduğu 12 sanık hakkındaki hükmün de bozulmasına karar veren Daire, 37 sanık hakkındaki beraat kararını ise onadı.

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Çevik Bir

İSTİFAYA ZORLANDI

Yargıtay kararında, 28 Şubat’ta birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanısıra basın-yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteği alınarak, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve nihayetinde seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlandığı vurgulandı.

DELİLLER HUKUKA UYGUN

Cezası onanan sanıklar yönünden “hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, mahkumiyete esas teşkil eden eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği” vurgulandı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLECEKLER

Karar, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Yerel mahkeme, cezası onanan sanıklar yönünden yakalama kararı çıkaracak. Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da olduğu sanıklar, haklarındaki hükmün infazı için cezaevine konulacak.

RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında ayrıca Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31. maddelerinin de uygulanmasına karar vermişti. Bu da sanıkların TSK ile ilişiklerinin kesilmesi ve rütbelerinin sökülmesini kapsıyor. Yargıtay’ın onama kararı sonrası sanıkların rütbeleri de sökülmüş oldu. Kararda, süreçte tüm toplum üzerinde psikolojik harekat faaliyetleri uygulandığına dikkat çekildi.

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GÜNDEM Hafızalardaki kara leke 28 Şubat