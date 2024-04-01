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Yargıtay Başkanı 11'inci turda da seçilemedi: En az 175 oy gerekiyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Adaylardan Mehmet Akarca 85, Ömer Kerkez 102, Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek

11:26 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Mehmet Akarca - Ömer Kerkez - Muhsin Şentürk
Mehmet Akarca - Ömer Kerkez - Muhsin Şentürk

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.


Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.


Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.


Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.


Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

#Yargıtay
#Mehmet Akarca
#Ömer Kerkez
#Muhsin Şentürk
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