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ANKARA

Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır

Yargıtay Başkanı Akarca, 2022-2023 Adli Yılı'nın tüm yargı çalışanları ile Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Akarca, FETÖ davalarına eleştirenlere ilişkin, "Türk yargısı, temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2022-2023 Adli Yılı'nın tüm yargı çalışanları ile Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akarca, Yargıtay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, adaletin hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde tesis edilmesi için fedakarca görev yapan, başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, adalet sistemimiz içerisindeki tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

YARGITAY BAŞKANINDAN FETÖ DAVALARI MESAJI

Yargıtay Başkanı Akarca, FETÖ davalarına eleştirenlere ilişkin, "Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır." açıklamasında bulundu.

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