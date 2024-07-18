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Yargıtay, Genelkurmay çatı davasında kararları onadı: 17 sanığa 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamalarda Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtayca onandı.

04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:18 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince alınan karara ilişkin Haziran 2019'daki hükmün temyiz incelemesini tamamladı.

SÖZDE 'KONSEY'E CEZA YAĞDI

Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ve "asli failleri" kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış’a "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de "kasten öldürmek" suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Sanıklara 26 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırılırken sanıklar için yerel mahkemenin 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verdiği hapis cezaları bozuldu.



#FETÖ
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#Dava
#15 Temmuz
1 saat önce
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