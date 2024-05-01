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Yargıtay seçimi mayısa sarktı

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:02 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yargıtay Başkanlığı için martta başlayan seçim mayıs ayına sarktı. Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yüksek Mahkeme’nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart’ta sandık başına gitti. Seçim maratonu dün de sürdü, yapılan 29 ve 30’uncu tur oylamalarda sonuç çıkmadı. Seçimin 30 turunda hiçbir aday 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. 31’inci tur oylaması 6 Mayıs'ta yapılacak.



#Yargıtay
#Seçim
#Gündem
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