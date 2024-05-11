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Yargıtay seçiminde düğüm çözülüyor

Yargıtay Başkanlığı için 1,5 ayı bulan seçim maratonunda adaylardan Muhsin Şentürk çekildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 11/05/2024 samedi
Güncelleme: 06:06 - 11/05/2024 samedi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

8 Mayıs’taki son turunda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle 13 Mayıs’ta seçime devam edilecek. Son turda Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez birbirine yakın oy almıştı.

Adaylardan Muhsin Şentürk 13 Mayıs’ta yapılacak 36. tur öncesinde Yargıtay üyelerine attığı kısa mesajla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yarış, Akarca ve Kerkez arasında devam edecek. İki aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan 175 oy almaya çalışacak. Bu oya ulaşan dört yıllığına Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilecek.


#Yargıtay
#seçim
#Muhsin Şentürk
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