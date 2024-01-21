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Yargıtay Üyesi Çil hayatını kaybetti

2018 yılında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi olarak seçilen Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.

19:31 - 21/01/2024 Pazar
AA
Şahin Çil
Şahin Çil

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) yaşamını yitirdi.

İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.


Bakan Tunç taziyelerini iletti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.


#Şahin Çil
#Yargıtay
#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
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