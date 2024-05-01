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Yargıtay’da bitmeyen seçim: 30. turda da başkan seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin bitmesiyle başkanlık seçimlerinde 30. tur oylama olmasına rağmen hala bir sonuç elde edilemedi.

09:23 - 1/05/2024 Çarşamba
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.


Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.


30’ncu sefer oldu hala başkan seçilemedi


Seçimin ilk 29 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 30. tur oylaması yapıldı.


Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 145, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 102 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 15 boş oy kullanıldı, 57 oy da geçersiz sayıldı.


Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerin 31. tur oylamasına 6 Mayıs'ta devam edilmesi kararlaştırıldı.


Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.




#Yargıtay
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#başkan
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