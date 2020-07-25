Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yargıtaydan emsal karar Babalara soyadı müjdesi
3. SAYFA

Yargıtay’dan emsal karar: Babalara soyadı müjdesi

Gaziantep'te görülen mahkemede emsal niteliği taşıyan bir karar alındı. Dört yıl önce bir baba, boşandığı eşinin hiçbir gerekçe göstermeden çocuğunun soyadını değiştirmesine ilişkin itirazda bulundu. Yargıtay, anneye tanınan çocuğa soyadı verme hakkında ‘çocuğun menfaati’ doğrultusunda yapılabileceğini ifade ederek çocuğa yeniden babasının soyadının verilmesine hükmetti.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gaziantep’te 2016 yılında eşinden boşanan bir anne Yargıtay’ın boşanan çiftler için verdiği ‘velayeti kendisine verilen anne çocuğunun soy adını değiştirebilecek’ kararı sonrası çocuğunun soy adını mahkeme kararıyla değiştirerek kızlık soy adını verdi. Karar üzerine itiraz eden baba açtığı davayı yerel ve üst mahkeme reddedince konuyu Yargıtay’a taşıdı. Avukat Ferit Yıldırım’ın yürüttüğü davada yapılan itiraz ve sunulan gerekçeler sonucu Yargıtay çocuğunun velayeti kendisine verilen annenin çocuğun yararına bir durum olmadıkça soy adını değiştiremeyeceğine hükmederek babayı haklı buldu.

Yargıtay’dan tarihi karar: Velayeti kendisine verilen anne çocuğunun soyadını değiştirebilecek
GÜNDEM
Yargıtay’dan tarihi karar: Velayeti kendisine verilen anne çocuğunun soyadını değiştirebilecek

  • Babanın kötü bir şöhreti varsa annenin soyadı değiştirme hakkının olduğunu belirten Avukat Ferit Yıldırım, “Anne boşandığı eşinin soy adını çocuğunun hayatını olumsuz etkileyeceğini kanıtlarsa soy adını değiştirebilecek. Babası bir suça karışmış, terör örgütü üyesidir, buna benzer kötü anılan bir şöhrete sahiptir ve bu durum çocuğa da zara verecektir eğer anne bunu ispat ederse mahkeme çocuğun soy adını değiştirebilecektir” dedi.

Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
GÜNDEM
Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Velayeti alan anne istediği gibi çocuğun soy adını değiştirmeyecek

Velayetin annede olması çocuğun soy adını değiştirmeye yeterli olmayacağını belirten Yıldırım, “Velayet hakkı kapsamında anneye sınırsız bir yetki tanındığı bir karar vardı aslında Yargıtay bu son kararı ile burada sınırsız bir yetki olmadığını sadece velayeti kullanarak ‘istediğim zaman soyadı değiştiririm’ düşüncesinin doğru olmadığını belirtti. Ve dedi ki, mahkeme üzerinde bir gerekçe göstererek değiştirebilirsiniz. Sadece velayeti almış olmanız çocuğun soy adını değiştirmeye yeterli olmayacak” ifadelerini kullandı.

Yargıtay'dan tarihi "soyadı" kararı
GÜNDEM
Yargıtay'dan tarihi "soyadı" kararı


Çocuğunu soy adın değişene babalara dava yolu açıldı

2009 yılında evlilik boşanmayla bitmiş olsa bile çocuk babasının soy adını alır düzenlemesi Anayasa mahkemesince iptal edildiğin anımsatan Avukat Yıldırım, “Bu iptalden sonra boşanan anneler çocuğun soy adını alması için çeşitli davalar açmışlardı. Reddedilen bu davalardan sonra konu yine Anayasa mahkemesine gitmişti ve Anayasa mahkemesi bir karar vererek burada velayet hakkı bulunan annenin soyadının değiştirebileceğine hükmetmişti. Burada ise bir kriter öne alındığı için daha önce bitmiş ve soyadı değişmiş olan çocuklar içinse yeni bir yargılamanın önü açılmış oldu. Yani baba daha önce çocuğun soyadının değiştirildiğini, hiçbir gerekçe gösterilmediğini sırf velayet hakkına dayanıldığını ileri sürerek tekrardan baba soy adını alması için yeni bir dava açabilecek” dedi.

  • Yargıtay koyduğu ‘menfaat’ kriteri ile bir belirsizliği önlemiş olduğunu kaydeden Yıldırım, ”Artık bundan sonra gördüğümüz davalarda hedefimiz belli, çocuğun menfaatine uygunsa soyadı değiştirilebilecek yoksa sadece velayeti kullandığı için, sadece boşandığı için soyadı değiştirme yapamayacak. Maalesef toplumda boşandıktan sonra kişisel hesaplaşmalar nedeniyle bu konu istismar edilebilir çünkü çok örneğini gördük bunları ve bunun önü kapatılmış oldu alınan kararla ‘kendi aranızdaki hesaplaşmalara çocuğu karıştırmayın’ dedi Yargıtay ve çocuğun üstün menfaati varsa soy adını değiştiririz yoksa dava reddedilir dedi” diyerek alınan kararı anlattı.
Abone Ol Google News
Dedeağaçtan kuşatma planı

Dedeağaç'tan kuşatma planı

ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı.
Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

​Dışişleri Bakanlığı, Selanik'teki provokasyona tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu kendi atadığı il başkanları tarafından kurultayda aday gösterildi

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum
Ayasofya'da ilk 'sabah namazı'

Ayasofya'da ilk 'sabah namazı'

Vatandaşlar gece boyu caminin çevresinde bekledi.

Fenerbahçe <br>teklif yaptı

Fenerbahçe
teklif yaptı

Ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tarih döndü muhteşem

Tarih döndü muhteşem

İstanbul dün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
Yunanistan yasta

Yunanistan yasta

​Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü.

Komandolara terfi

Komandolara terfi

Terfilerde önemli detaylar var.
Twitter'a<br>yeni model

Twitter'a
yeni model

​Twitter artık paralı mı olacak?
Ayasofya'da yatsı namazı

Ayasofya'da yatsı namazı

​Vatandaşlar namaz sonrası geceyi Ayasofya Camii'nde geçiriyor.
Ayasofya seferi

Ayasofya seferi

Tarihi tanıklık etmek için yüzlere kilometre yol geldiler.
Yangından mal<br>mı kaçırıyorsun?

Yangından mal
mı kaçırıyorsun?

​CHP'de salgında kurultaya tepki yağıyor.
AYM'nin<br>yetkisinde değil

AYM'nin
yetkisinde değil

​HDP'li iki ismin vekilliklerinin düşürülmesi ilişki gerekçeli karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.