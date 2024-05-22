Yargıtay'dan emsal karar: Ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecek

“Ek dersli çalışan arkadaşlarımızı Sağlık-Sen çatısı altında mücadeleye davet ediyoruz”
“Kadro mücadelemiz devam ediyor”
Aynı zamanda ek derslilerin kadroya geçirilmesi için de çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Doğan, “Arkadaşlarımızın hem mali hakları hem de özlük ve sosyal hakları yönünden çalışma koşulları günümüz şartlarına uygun değil. Kadro güvencelerine kavuşmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve milletvekilleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız kadro güvencesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.