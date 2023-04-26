Yargıtay'dan kiracıları sevindiren karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Bunlar teröristlerle beraber dolaşıyor. Kandil'den ne diyorlar; 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz'. Artık Kandil'deki terörist başlarına güveniyorlar. Biz ise milletimize güveniyoruz. Bu ülke bir terör devleti olmayacaktır. Bunlara benim milletim bu fırsatı vermeyecek'' dedi.