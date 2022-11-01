Gündem Yargıtaydan orman yangınına 25 yıl hapse onay
İSTANBUL

Yargıtay'dan orman yangınına 25 yıl hapse onay

Daire, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan 2020'de Akman hakkında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, Akman'a, terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

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Haber Merkezi AA
Yargıtaydan orman yangınına 25 yıl hapse onay
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Daire, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan 2020'de Akman hakkında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Akman'a, terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

Kararda, yargılama sürecinde bu suça ilişkin hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği, usul işlemlerinin kanunlara uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise bozuldu. Bozma kararında, sanık hakkında düzenlenen iddianamede bu suç yönünden açılmış bir kamu davasının bulunmadığı, bu suç yönünden usule uygun dava açıldıktan sonra yargılama yapılarak hüküm kurulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alan yanmıştı

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019'da yangın çıkardığı iddiasıyla Yakup Akman tutuklanmış, yangın PKK terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde de sanık Akman'ın olay günü 15.51-18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğu tespiti yer almış, kendisini görenler olduğunu fark ettikten sonra Akman'ın olay yerinden ayrıldığı anlatılmıştı.

İddianamede, Akman'ın PKK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Ormanı'nda 150 fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu bilgisi verilmişti.

Aydos Ormanı'nda havadan denetim
OYNAT 00:59
Aydos Ormanı'nda havadan denetim
Orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Orman içerisine otomobille girdikleri tespit edilen 2 kişi de bölgeden uzaklaştırıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda dün karadan ve havadan denetim yaptı. Drone ile yapılan denetleme sırasında Aydos Ormanı içerisinde bulunan otomobil tespit edildi ve otomobilin olduğu noktaya ekip sevk edildi. Polisler, otomobil ile içindeki 2 kişiyi inceledi. Otomobilin sürücüsü Samet Gülaç'ın ehliyetinin olmadığı, ayrıca 0.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gerekli cezai işlem uygulandıktan sonra 2 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Ormanlardaki denetlemelere yönelik kontrollerin 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi.


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