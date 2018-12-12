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POLİTİKA

Yargıya gidecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada kendisine yönelik küfürlü ifade kullanan İYİ Partili Yasin Öztürk'e dava açacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
​​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

Muş, bütçe görüşmelerinde, kürsüde konuşma yaptığı sırada çıkan bir tartışmada, İYİ Partili Öztürk'ün kendisine galiz bir şekilde küfrettiğini anımsattı.

O İFADE AKŞENER’E AİT

Muş, "Kişisel haklarımı sonuna kadar hukuk nezdinde savunacağım. Bu konuda avukatlarıma da gereken talimatı verdim. Onlar da bir dava açacaklar. Bu işin sonuna kadar gideceğim. Bu Gazi Meclis çatısı altında ben bu tip bir olay hatırlamıyorum. Kürsüdeyken, alenen bir küfür ilk defa duydum. Bu, üzücü bir şey" dedi. Muş, "Seçim sonrası Sayın Akşener ne demişti? 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' demiştir. Çocuk katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir? Bu nasıl bir ifade? Sayın Akşener, şunu iyi bilsin ki Kandil'in borazanlığını yapan HDP, Kürt kardeşlerimizi asla ve kat'a temsil edemez. Merak ediyorum, Sayın Akşener'i tek millet değil, 'Türk milleti' söyleminden 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' noktasına getiren nedir? Bunun açıklanması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

ÇIKARMA CEZASI VERİLMİŞTİ

Muş'a Öztürk, küfürlü ifade kullanmış, AK Parti milletvekilleri de Öztürk'e tepki göstermişti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öztürk'e, geçici çıkarma cezası verilmesini oylamaya sunmuş, oylamada, iki birleşim çıkarma cezası verilmişti.

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