Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı. "Korona virüsü nedeniyle yarın okullar tatil mi? sorusu bu toplantının ardından yapılan açıklamayla cevap buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceği açıklandı.

Yarın okullar tatil mi?

İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.

Üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek.

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

YÖK'ten tatil açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerin idari ve akademik personel hariç, öğrenciler için 3 hafta kesintisiz tatil edildiği öğrenildi. Tatil sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim programı devreye alınmayacak. Ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin alacağı önlemler YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Üniversitelere gönderilecek üst yazıyla birlikte tüm sosyal etkinliklerin durdurulması kararı verildi.

3 haftalık tatil uzayabilir

3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek. Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.

REKLAM

Kreş ve gündüz bakım evleri açıklaması



