Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı. "Korona virüsü nedeniyle yarın okullar tatil mi? sorusu bu toplantının ardından yapılan açıklamayla cevap buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceği açıklandı.
Yarın okullar tatil mi?
İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.
Üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek.
YÖK'ten tatil açıklaması
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerin idari ve akademik personel hariç, öğrenciler için 3 hafta kesintisiz tatil edildiği öğrenildi. Tatil sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim programı devreye alınmayacak. Ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin alacağı önlemler YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Üniversitelere gönderilecek üst yazıyla birlikte tüm sosyal etkinliklerin durdurulması kararı verildi.
3 haftalık tatil uzayabilir
3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek. Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.
Kreş ve gündüz bakım evleri açıklaması
- Kreş ve gündüz bakım evlerinin gündeme gelmediğini söyleyen Kalın, ”Burada velilerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade kendilerinin bir inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.