‘Yarısı Bizden’e 270 bin başvuru

Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın nisan ayında İstanbul için başlattığı Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına 1 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.

ÖDENEĞİN YARISI DEVLETTEN

Vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devletin karşılayacak olması kampanyaya olan ilgiyi daha da artırırken, 26 Nisan’da e-Devlet üzerinden başlayan ve 31 Mayıs Çarşamba günü sona eren ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde 20 bin 257 binada yüzde 67, 14 bin 126 binada yüzde 100 tam uzlaşma sağlandı. Kampanyada uzlaşı sağlanan 118 bin konutta ise projelendirme çalışmaları başlatıldı.

İSTANBUL İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbulumuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10 PEŞİNAT 10 YIL VADE

Kampanya kapsamında, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

İnşaat 2 yıl içinde tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.







