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POLİTİKA

Yarkadaş’tan tazminat kazandı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı dava sonuçlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​TBMM Başkanı Binali Yıldırım
​​TBMM Başkanı Binali Yıldırım

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Barış Yarkadaş'ın 12 Kasım 2017'de Cumhuriyet gazetesinde ve şahsi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında, Yıldırım'a hakaret ve iftira eylemlerinde bulunduğu belirtilmişti. Bu ifadelerle Yıldırım'ın kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, Yarkadaş'ın bu röportajının öncesinde Cumhuriyet gazetesinde "Yıldırım'ın Malta Ticaret Siciline kayıtlı off-shore şirketlerinin bulunduğu" iddiasını içeren asılsız haber yapıldığı anlatılmıştı.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 20 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 12 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Barış Yarkadaş'tan alınarak, davacı Binali Yıldırım'a ödenmesine hükmetti.

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