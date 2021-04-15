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Gündem Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza
İSTANBUL

Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza

İstanbul Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 1 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren balık avı sezonunda 24 bin 775 denetim gerçekleştirildiğini ve 750 adet idari işlem uygulandığını belirterek, "Bu idari işlemler neticesinde toplam 11 milyon liralık idari para cezası uygulandı" dedi.

Haber Merkezi AA
Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza
Ahmet Yavuz Karaca denetimler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki ekip, balık avı yasağının başlaması dolayısıyla Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu.

Denetimler sonrası açıklama yapan Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul Boğazı'nın, göçmen balıkların yılda 2 kez Karadeniz'den Marmara Denizi'ne veya aksi yöndeki geçişlerde kullanmak zorunda olduğu bir su yolu olması nedeniyle su ürünleri alanında yüksek potansiyel taşıdığını kaydetti.

DENETİMLER 7/24 SÜRÜYOR

Bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlere dikkati çeken Karaca, "Denetimlerimizi ve kontrol faaliyetlerini, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, büyükşehir ve ilçe belediye zabıta personelinin katılımıyla il müdürlüğümüz koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına dayalı olmak üzere aralıksız devam ettiriyoruz" dedi.

Karaca, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren ve yasaya aykırı faaliyet gösteren şahıslara daha caydırıcı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu'na değinirken, şunları kaydetti:

24 BİN 775 DENETİM

"Bu kapsamda 2020-2021 genel balıkçılık av sezonunun başladığı 1 Eylül 2020'den yasağın başladığı 15 Nisan'a kadar 24 bin 775 denetim gerçekleştirildi ve 750 adet idari işlem uygulandı. Bu idari işlemler neticesinde toplam 11 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

95 BALIKÇI GEMİSİNE MEN

İdari para cezalarının yanı sıra aralarında 95 adet balıkçı gemisi olmak üzere mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasa dışı av aracı zapt edilerek mülkiyetinin kamuya geçirilme kararı verilmiştir."

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumu denizel ekosistemi tehdit ediyor"

Ahmet Yavuz Karaca, denetim faaliyetlerinin yanı sıra bölge balıkçılığını desteklemek ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla Adalar bölgesinde, içerisinde yasa dışı avcılık faaliyetlerini engelleyici özellikte antitrol yapay resiflerinin de bulunduğu yapay resif bloklarını denize bıraktıklarını anlattı.

Sona eren sezonda balıkçıların en çok Marmara Denizi genelindeki müsilaj oluşumu ile mücadele ettiğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Balıkçıların ağlarına yapışarak av araçlarına ciddi zararlar vermesinin yanı sıra deniz yüzeyinde oluşan bu tabaka, denizin daha alt tabakalarına ışık geçirgenliğini engellemesinden dolayı sudaki oksijen seviyesinin düşmesine ve denizel ekosistemi tehdit etmektedir. Bu musilaj oluşumunun nedenleri ve çözümlerine yönelik Bakanlığımızın tüm kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalar başlatılmıştır."

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İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
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01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı.
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Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.
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Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
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Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu.
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İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.


Av sezonu sona eriyor: Balıkçılar ağlarını erken topladı
FOTOĞRAF 24
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Karadeniz'de eylül ayında 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi teknelerini limana demirledi.
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı.
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Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, yeni sezonu bekleyecek.
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Balıkçı Mustafa Topal, gelecek sezondan umutlu olduklarını belirterek, “8 ay boyunca çalıştığımız ağların tamiratını yaptık. Eski ağları söktük şimdi yerine yeni ağları koyuyoruz. 4 ay sonra tekrar denize çıkacağız. Yeni sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl avlanan hamsiler ince olunca devletimiz tedbir amaçlı yasak koydu. Bu yasaktan mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Ama av sezonu yine de iyi geçti. Gelecek sezondan daha da umutluyuz. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterir” dedi.
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Gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını belirten Mahmut Kara, “Biz sezonu erken kapattık. Şimdi tayfa tekneyi gelecek sezon için hazır hale getirecek ve daha sonra çalıştığı ücretini alıp gidecek. Denize serdiğimiz ağlar aylarca kullanıldığı için yıprandı. Şimdi onları yeniliyoruz, tamir yapıyoruz. Makineleri tamir edeceğiz. Balıkçının umudu tükenmez. Her sene daha da iyi olacak diye bekliyoruz. Gelecek sezon için noksansız bir şekilde hazırlıkları yapıp bekleyeceğiz” diye konuştu.
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Ağ bakımına erken başladıklarını söyleyen Halil İbrahim Bozoklu da, “Biz av sezonunu kapattık. Erken bitti bizim sezon. Yaz işleri dediğimiz ağ tamirine başladık. Biz balıkçılar buna ‘merhamet’ deriz. Bu sezon çok şükür bereketli geçti. Bazı tekneler sıkıntılar çekti ama bizim için durum iyiydi. Gelecek sezondan umutluyuz. Umudumuzu kaybetmemiz mümkün değil. Allah verirse rızkımızı olacak inşallah” şeklinde konuştu.
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Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan ve üreme dönemi ilkbaharda, tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefali için de 15 Nisan’da av yasağı başlayacak.
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Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali 15 bin kişiye ekmek kapısı oluyor. Son kez ağlarını çeken balıkçılar, 90 gün boyunca gölde inci kefali avlayamayacak.
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Balıklar bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, tatlı sulara akın edecek.
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Her yıl balıkların göçünün izlenebildiği Erciş ilçesindeki Deliçay bölgesinde İnci Kefali Festivali düzenlenecek.
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Av sezonu sona eriyor: Balıkçılar ağlarını erken topladı
15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı. Ağ bakım ve onarım işlemleri sonrası teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, gelecek sezondan daha umutlu olduklarını dile getirdi. Van Gölü'nde de balıkçılar, tuzlu ve sodalı suda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için yarın başlayacak av yasağı öncesi teknelerini kıyıya yanaştırdı. Van Gölü'nde de yasağın başlamasıyla birlikte 15 Temmuz'a kadar olan yasak dönemi boyunca balığın korunmasına yönelik geniş güvenlik önlemi alacak.


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