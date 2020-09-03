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İSTANBUL

Yasa dışı silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda tabanca ve mermi yakalandı

Sultangazi'de, yasa dışı silah imalathanesine operasyon yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan materyal yakalandı. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de yasadışı silah imalathanesine operasyon.
Sultangazi'de yasadışı silah imalathanesine operasyon.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Sultangazi'de, yasa dışı silah imalathanesi olduğu tespit edildi.

İstanbul'da piyasaya yasa dışı silah sürerken yakalandı
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bir atölyede üretilen silahların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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Ekipler yaptığı çalışmanın ardından, tekstil atölyesi olarak kiralanan depoya 1 Eylül'de baskın düzenledi.
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Operasyonda 51 namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulmuş tabanca, 23 kurusıkı tabanca ve 22 şarjör, 88 tabanca namlusu, 48 tabanca sürgüsü, 3 tabanca çerçevesi, 25 horoz tertibatı, 15 kesilmiş kurusıkı namlusu, 185 tabanca şarjörü, 400 fişek, spiral makinesi, matkap, tornavida makinesi, mengene, masaüstü sabit matkap, hava basınçlı makine, silah yapımında kullanılan yay, pim, tetik gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.
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Adreste bulunan V.Y. gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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İstanbul'da piyasaya yasa dışı silah sürerken yakalandı
İstanbul'da bir depoya düzenlenen baskında çok sayıda yasa dışı silah ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
  • Ekipler tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda, 51 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 88 adet tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 25 adet horoz tertibatı, 400 adet fişek, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet torna makinesi, 1 adet namlu açmaya yarayan masa üstü matkap, 1 adet hava basınçlı makine ve çok sayıda silah imalatında kullanılan farklı materyaller ele geçirildi. İmalathanenin resmi kayıtlarda tekstil atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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