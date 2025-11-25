Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yasadışı bahise anahtar kelime engeli

Yasadışı bahise anahtar kelime engeli

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yasadışı bahis siteleri, kapatıldıktan sonra alan adı veya IP adreslerine rakam ekleyerek yeniden açılıyor.

Sayıştay raporlarına göre geçen sene kapatılan iki yasadışı bahis sitesinden biri IP adı üzerinde oynama yaparak 22 kez, diğeri de 21 kez kapatılmasına karşın yeniden faaliyete geçti. Yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetlerinin tamamen son bulabilmesi için bu sitelerin kullandığı IP adreslerinin ‘anahtar kelimeler’inin engelleneceği bir formül üzerinde çalışılıyor. Bunun için de internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesini kapsayan kanunda değişikliğe gidilecek. Kurumlar arası görüşmelerden çıkan sonuç doğrultusunda harekete geçilecek. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik uyarı niteliğinde bildirim yapılması için de yasal değişiklik gerekiyor.



#Bahis
#Spor
#yasadışı bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor