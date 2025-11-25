Yasadışı bahise anahtar kelime engeli

Sayıştay raporlarına göre geçen sene kapatılan iki yasadışı bahis sitesinden biri IP adı üzerinde oynama yaparak 22 kez, diğeri de 21 kez kapatılmasına karşın yeniden faaliyete geçti. Yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetlerinin tamamen son bulabilmesi için bu sitelerin kullandığı IP adreslerinin ‘anahtar kelimeler’inin engelleneceği bir formül üzerinde çalışılıyor. Bunun için de internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesini kapsayan kanunda değişikliğe gidilecek. Kurumlar arası görüşmelerden çıkan sonuç doğrultusunda harekete geçilecek. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik uyarı niteliğinde bildirim yapılması için de yasal değişiklik gerekiyor.