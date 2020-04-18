Gündem Yasağa aldırış etmeden gece sokağa çıktı Kovalamacanın sonucunda 3 bin 150şer lira para cezası kesildi
AYDİN

Yasağa aldırış etmeden gece sokağa çıktı: Kovalamacanın sonucunda 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil sürücüsü polisin kovalamacası sonucu kısa süre içerisinde yakalandı. Sürücüye ve 3 arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri aracın sigortası bulunmadığı için otomobili bağladı.
Polis ekipleri aracın sigortası bulunmadığı için otomobili bağladı.

Aydın'ın İkiçeşmelik Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 UAY 87 plakalı otomobil sürücüsü T.B. ve 3 arkadaşı Candan Tarhan Bulvarı’nda ters şeritten farları kapalı şekilde seyir halinde ilerlerken, bölgede görevli devriye ekiplerin ve trafik polislerin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca, İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı’nda son buldu. Aracın önünü kesen ekipler sürücüyü ve yolcuları araçtan indirerek üst araması yaptı. Polisin ‘Niye kaçtınız?’ sorusuna ise ‘Korktuk’ cevabını veren 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Aracın sigortası bulunmadığı için bağlayan ekipler A.G., Y.T., S.K. ve T.B.’ye karakolda “Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak” suçundan 3 bin 150’şer lira, sürücüye ise ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ters şeritte ilerleme ve dur ihtarına uymama suçundan cezai işlem uygulandı.

Çorum’da akıllara durgunluk veren olay: Yol ortasında bırakıp gittiler
GÜNDEM
Çorum’da akıllara durgunluk veren olay: Yol ortasında bırakıp gittiler

Büyükşehir zor günde çiftçiye derman oldu
GÜNDEM
Büyükşehir zor günde çiftçiye derman oldu

Balkondan İstiklal Marşı okuyacağız: 23 Nisan saat 21.00'da Türkiye inleyecek
GÜNDEM
Balkondan İstiklal Marşı okuyacağız: 23 Nisan saat 21.00'da Türkiye inleyecek
Abone Ol Google News
Hasta sayısı stabilleşti

Hasta sayısı stabilleşti

​Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden güzel haber.
Yasak sessizliği!

Yasak sessizliği!

Mega kentte yollar ve caddeler boş kaldı.
İkincitesti istiyorlar

İkinci
testi istiyorlar

​İşverenlerin talebi mücadeleye zarar veriyor.
İşe gitme çilesi

İşe gitme çilesi

Çalışmak zorunda olan İstanbullular yollarda kaldı.
En uzun<br>tren yola çıktı

En uzun
tren yola çıktı

​940 metrelik tren ihracat ürünlerini taşıyor.
Koronavirüs<br>orada üretildi

Koronavirüs
orada üretildi

​Nobel ödüllü doktor 'Bu konuyu çok iyi araştırdım' dedi ve duyurdu.

Türkçe isim <br>tercihini açıkladı

Türkçe isim
tercihini açıkladı

Shane Larkin merak edilen soruya cevap verdi.
Toplu mezar gibi

Toplu mezar gibi

​ABD'de korkunç koronavirüs gerçeği ortaya çıktı.
Erdoğan<br>Twitter'ı salladı

Erdoğan
Twitter'ı salladı

#GeceninErdoğanFotoğrafı Türkiye'nin gündemi oldu.
Türkiye'de<br>sessiz gece

Türkiye'de
sessiz gece

İşte Türkiye'nin farklı illerinden gelen sokağa çıkma yasağı fotoğrafları...
Korona ABD'de<br>sağlıkçıları vurdu

Korona ABD'de
sağlıkçıları vurdu

​Vaka ve ölümlerin yüzde 4'ünü oluşturuyorlar.
Türkiye'nin<br>yıldızı parladı

Türkiye'nin
yıldızı parladı

​Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar gelmek istiyor.
Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

BM'den korkunç iddia: ​3 milyon kişi ölebilir.
Haydi<br>herkes balkona!

Haydi
herkes balkona!

​23 Nisan saat 21.00'da Türkiye inleyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.