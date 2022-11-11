Gündem Yasaklı ırk köpek gezdiren ve hayvanlara eziyet eden 25 kişiye para cezası
SAMSUN

Yasaklı ırk köpek gezdiren ve hayvanlara eziyet eden 25 kişiye para cezası

Samsun'da bu yıl yasaklı ırklar arasında yer alan köpekleri gezdiren 11 kişi ile hayvanlara kötü muamelede bulunan 14 kişiye toplam 218 bin 813 lira ceza uygulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yasaklı ırk köpek gezdiren ve hayvanlara eziyet eden 25 kişiye para cezası
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan komisyonun sahipsiz hayvanlara karşı alınacak önlem ve destekleri görüştüğü belirtildi.

Komisyonun, özellikle tehlike arz eden türlerin belgesiz, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılmaması kararı aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tehlikeli türler halkın kalabalık olduğu yerlere, çocuk oyun alanları ve parklara sokulmayacak. Kanunun öngördüğü sürede gerekli şekilde sahiplenilmemiş olanlar ise el konularak en yakın hayvan bakımevine götürülecek. Bu tür durumlarla karşılaşanlar, 112 Acil Çağrı Hattı ve İçişleri Bakanlığına bağlı HAYDİ'ye haber vermelidir. Ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu, sokak hayvanları ve tehlike arz eden köpek türleri hakkında bilinçlendirme çalışması yapılması için eğitim yapılmaktadır. Bu kapsamda afiş ve broşürler şehrin muhtelif alanlarına asılmaktadır."

Bitlis'te kuduz köpek paniği: Yoğun bakımda 10 yaşındaki M.E hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bitlis'te kuduz köpek paniği: Yoğun bakımda 10 yaşındaki M.E hayatını kaybetti

Özellikle nüfusu 75 binden fazla olan ilçelerin kanunda öngörülen sürede hayvan bakımevlerini tamamlayarak kısırlaştırma ve diğer sağlık hizmetlerini vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Samsun'da CİMER, 112 Acil Çağrı Hattı, sabit hatlar ve HAYDİ uygulaması gibi iletişim hatlarından ihbarlar gelmekte ve hızla değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu yıl 11'i yasaklı ırk bulundurmak, 14'ü de hayvanlara kötü muamele nedeniyle 25 kişiye toplam 218 bin 843 lira para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı
GÜNDEM
Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı
Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Teröristler mağarada kıstırıldı: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKKlı teslim oldu

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.