Yasaklı ırk köpek gezdiren ve hayvanlara eziyet eden 25 kişiye para cezası

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan komisyonun sahipsiz hayvanlara karşı alınacak önlem ve destekleri görüştüğü belirtildi.

Komisyonun, özellikle tehlike arz eden türlerin belgesiz, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılmaması kararı aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tehlikeli türler halkın kalabalık olduğu yerlere, çocuk oyun alanları ve parklara sokulmayacak. Kanunun öngördüğü sürede gerekli şekilde sahiplenilmemiş olanlar ise el konularak en yakın hayvan bakımevine götürülecek. Bu tür durumlarla karşılaşanlar, 112 Acil Çağrı Hattı ve İçişleri Bakanlığına bağlı HAYDİ'ye haber vermelidir. Ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu, sokak hayvanları ve tehlike arz eden köpek türleri hakkında bilinçlendirme çalışması yapılması için eğitim yapılmaktadır. Bu kapsamda afiş ve broşürler şehrin muhtelif alanlarına asılmaktadır."

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Özellikle nüfusu 75 binden fazla olan ilçelerin kanunda öngörülen sürede hayvan bakımevlerini tamamlayarak kısırlaştırma ve diğer sağlık hizmetlerini vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Samsun'da CİMER, 112 Acil Çağrı Hattı, sabit hatlar ve HAYDİ uygulaması gibi iletişim hatlarından ihbarlar gelmekte ve hızla değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu yıl 11'i yasaklı ırk bulundurmak, 14'ü de hayvanlara kötü muamele nedeniyle 25 kişiye toplam 218 bin 843 lira para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.