Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yasaklı ırk köpekleri satarken yakalandı 38 bin 252 lira ceza yedi
ZONGULDAK

Yasaklı ırk köpekleri satarken yakalandı: 38 bin 252 lira ceza yedi

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden yasaklı ırk köpek satışı ilanı veren şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Köpekler ekiplerce muhafaza altına alınırken, şüpheliye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Köpekler ekiplerce muhafaza altına alındı.
Köpekler ekiplerce muhafaza altına alındı.

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden yasaklı ırk köpek satışı ilanı veren şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Köpekler ekiplerce muhafaza altına alınırken, şüpheliye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden N.A. kullanıcı isimli profil tarafından yasaklı ırk köpek satış ilanı verildiği bilgisi üzerine siber devriyeler tarafından profil sahibinin kimlik bilgileri tespit edildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekipleri tarafından N.A.’nın adresinde yapılan araştırmada yasaklı ırk köpeklerin F.A.’ya ait olduğu tespit edilerek, üçü yavru 4 adet Amerikan staffordshire terrier ırkı köpek muhafaza altına alındı. F.A. isimli şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca her bir köpek için 9 bin 563 TL olmak üzere toplam 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan köpekler ise belediye veterinerine teslim edildi.

Vatandaşların hayvan hakları konularıyla ilgili HAYDİ aplikasyonu üzerinden bilgilendirmede bulunabileceği hatırlatıldı.

Abone Ol Google News
Dünyada böyle bir ekip yok

'Dünyada böyle bir ekip yok'

Uzmanlar, koronavirüs dedektifliği yapan filyasyon ekiplerini anlattı.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​Washington sokakları karıştı.
Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji tek tek uyardı

Yurt genelinde yağış ve fırtına etkili olacak.
Teröristlere <br>göz açtırılmıyor

Teröristlere
göz açtırılmıyor

​Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi.
CHP'de yeni <br>taciz iddiası

CHP'de yeni
taciz iddiası

​CHP Konya il başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.
Müdürlüğü bıraktı<br>besiciliğe başladı<br>

Müdürlüğü bıraktı
besiciliğe başladı

​'Özellikle gençlere sesleniyorum gayet karlı bir iş'

Mülakatla yönetime

Mülakatla yönetime

​AK Parti'de yeni dönem.

Çek çek haberlere yolla

Çek çek haberlere yolla

​Kısıtlamada silahla vuruldu, hastanede yaptığı hareket ile şaşırttı.

'Oh, paralar<br>PKK'ya gitmiyor'

'Oh, paralar
PKK'ya gitmiyor'

​İçişleri Bakanı Soylu, teröre darbe vurulduğunu söyledi.
Sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük

Sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük

Bakan Kurum'dan HDP'li vekillere sert tepki.
Fenerbahçe evinde kazanamıyor

Fenerbahçe evinde kazanamıyor

​Sarı lacivertliler üç haftadır evinde galibiyet alamıyor.
Türkiye korkusu

Türkiye korkusu

​Macron, Sisi'yi Türkiye'ye karşı kullanıyor.
Fransa'nın dengesiz <br>terör sevgisi

Fransa'nın dengesiz
terör sevgisi

​Eğittikleri teröristler kendilerini vuruyor.
İşletmelere nefes aldırdı

İşletmelere nefes aldırdı

Vakıflar'dan bir erteleme daha bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.