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İSTANBUL

Yaşam Bulvarı yaşama dokunacak

Esenler Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile O3 Güney Yan Yol güzergahı üzerinde ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırıyor. 100 bin metrekare alana sahip Esenler Yaşam Bulvarı, meydanları, tematik parkları, spor alanları, yaya köprüleri, bilim parkı ve çocuk oyun sokağıyla 7den 70’e tüm ilçe halkının yeni buluşma noktası olacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
Esenler Yaşam Bulvarı, O3 TEM Bağlantı Yolu’nun güney kısmında Birlik ve Kazım Karabekir Mahallerini kapsayan alanda yapılacak.
Esenler Yaşam Bulvarı, O3 TEM Bağlantı Yolu’nun güney kısmında Birlik ve Kazım Karabekir Mahallerini kapsayan alanda yapılacak.

Esenler Yaşam Bulvarı, O3 TEM Bağlantı Yolu’nun güney kısmında Birlik ve Kazım Karabekir Mahallerini kapsayan alanda yapılacak. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yaşam bulvarı, 100 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Proje kapmasında; 285 metre uzunluğunda bir yaya köprüsü ile Cumhuriyet tarihinin ikinci taş camisinin yanında 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki bir meydan inşa edilecek. Meydanda, kapalı çocuk oyun ve kadın spor alanı, kaykay pisti, dijital ve sokak oyunlarını kapsayan açık spor ve oyun alanları yer alacak.

OTOPARK PROBLEMİNE KÖKTEN ÇÖZÜM

Meydan’ın altına inşa edilecek 4 katlı ve 16 bin 975 metrekare alan sahip yer altı otoparkı ile bölgenin otopark problemine kalıcı çözüm getirilecek. Yeraltı kapalı otoparkı 475 araç kapasiteli olacak. Türkiye’nin ilk Çocuk Sokağı’nın bulunduğu Esenler, proje ile ikinci çocuk sokağına da kavuşacak. 821. Sokak, trafiğe kapatılarak çocuk oyun sokağına dönüştürülecek.

Esenler Belediyesi, ilçede kültürel ve sanatsal etkinliklere katılanları ödüllendirmek amacıyla ‘Kültür Kart’ uygulamasını hayata geçirdi. Belediyenin kültür programlarını takip ederek kartlarına puan yükleyen vatandaşlar, çeşitli hediyeler kazanıyor.

YAŞAM BULVARI İÇİN 104 BİNA YIKILDI

Türkiye’nin ilk bilim parkı unvanını taşıyan Esenler Bilim Parkı’na, yeni bir görünüm kazandırılacak. ‘Evreni Çevirme’, ‘Yükseğe Uçuş’ ve ‘Ayda Yürüyüş’ gibi oyun grupları ile çocukların yeni deneyimleri tecrübe etmesi sağlanacak. 23. Sokak ve 1017. Sokak arasındaki bölgede, alternatif sporlar için meydan düzenlemesi yapılacak. 615 metrekarelik meydana buz pisti de inşa edilecek. Proje kapsamında yapılması planlanan yeşil alanlar ve meydanlar için 267 bağımsız bölümün yer aldığı 104 bina yıkıldı.

  • Kültür kart kazandırıyor
  • Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kültür Kart’ projesiyle ilçede kültüre ve sanata değer veren vatandaşları ödüllendirmek amaçlanıyor. ‘Kültür Kart’ sahipleri Esenler Belediyesi’nin etkinliklerine katılarak puan kazanıyor, kazanılan puanlar ödüle dönüşüyor. Kültür Kartlılar, katıldıkları her programa özel olarak kartlarına yüklenen puanlarla, tablet bilgisayar, flash bellek, harici harddisk, powerbank, kol saati, sırt çantası, kulaklık, seyahat traş makinesi, kitap, bisiklet, kalem seti, gitar, keman, ney, org, bağlama gibi çeşitli hediyeler kazanıyor, anlaşmalı işyerlerinden indirimli alışveriş yapabiliyor, ayrıca tiyatro ve sinema bileti ayrıcalığından yararlanıyor.

YILSONUNDA ÖDÜL YAĞMURU

Kültür Kartlılar, kartlarında biriken puanlarla, yılsonunda ödül gezilerine katılıyor. Kartepe Gezisi, Edirne Gezisi, Konya Gezisi, Karadeniz Turu, Akdeniz Turu, Kapadokya Gezisi, Güneydoğu Turunun yanı sıra, Türki Cumhuriyetler Gezisi, Balkan Turu, Avrupa Turu, Kudüs Gezisi ve Umre Ziyareti de kura ile kazanılan ödüller arasında yer alıyor.

HİZMETLERDE ÖNCELİK OLACAK

‘Kültür Kart’ sahipleri, beş yüz puana ulaştıklarında ücretsiz olarak ‘Müze Kart’ sahibi oluyor. Kültür Kart sahipleri belediye hizmetlerinden de öncelikli olarak yararlanıyor. Sosyal yardımlarda öncelik sahibi olan Kültür Kartlılara, gezi ve konserlerde de öncelik veriliyor. Kurumlarda çalışan veya öğrenci olan Kültür Kart sahipleri, etkinliklere katıldıklarında kurumlarına da ek olarak puan kazandırıyor. Kazanılan puanlarla, kurumlar ihtiyaç duydukları hizmetlerden öncelikli olarak yaralanabiliyor.

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