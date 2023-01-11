Yaşar Kaplan’a veda: 28 Şubat döneminde hakkında açılan davalardan dolayı Almanya’ya gitmişti

Almanya’da vefat eden fikir adamı, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan’ın cenazesi toprağa verildi. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve 7 Ocak’ta Almanya’da vefat eden Kaplan için Hacı Bayram Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kaplan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Birol Aydın ve Kaplan’ın yakınları katıldı. Kaplan’ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen kıldırdı. Kaplan’ın cenazesi, törenin ardından Taceddin Dergahı’na defnedildi. İslami edebiyatın öncü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, geçmişte düşünceleriyle önemli bir kitleye hitap etti.

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GURBETTE VEFAT ETTİ

Kaplan, 28 Şubat döneminde hakkında açılan davalardan dolayı Almanya’ya gitmişti. Son zamanlarda ülkesine dönme hazırlıkları içinde olan yazar, 20’ye yakın eserini ve yayınlanmamış notlarını bırakarak ülkesinden uzakta hayata veda etti. En son verdiği röportajlardan birinde “Sanatçı, esas itibariyle kendi toplumunda da gurbeti yaşayan ve hasreti hiç bitmeyen kişidir” diyerek gurbetini anlatmıştı. Ülkesini özlediğini söylemiş, dönüş şartları oluştuğunda Türkiye’ye geleceğini belirtmişti. Yeni kitaplarıyla başlangıç yapma hayali vardı. Yetmişli yıllarda yayınlanan hikaye kitaplarının Ketebe’den çıkması, belki de bu başlangıcı hazırlayan bir süreçti.