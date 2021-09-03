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POLİTİKA

Yasin Aktay'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iftira, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu. Son zamanlarda ırkçı söylemlerini arttıran ve sosyal medya hesabından mültecileri hedef gösteren Özdağ, Yasin Aktay için de "Türk Düşmanı" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Aktaydan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Ümit Özdağ ve Yasin Aktay

Son aylarda mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden bu yönde pek çok paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'a "Türk düşmanı" diyerek hakarette bulunmuştu.

Aktay, bu sözlerin ardından Özdağ hakkında, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi, Aktay'ın avukatı Burhanettin Sevencan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

HALKI TAHRİK EDİYOR

Sevancan, Aktay'ın bir internet sitesine verdiği, "Suriyelilerin insani sığınmacı olarak ülkeden gönderilmesinin teknik ve hukuki olarak kolay olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin Özdağ'ın, sosyal medya paylaşımı ile "iftira attığı, hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek Aktay'ı hedef gösterdiğini söyledi.

SUÇLAMA KIŞKIRTMAK AMAÇLI

Sevencan, savcılığa sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verdi: Türk Düşmanı” ifadesi müvekkilime hiçbir şekilde isnat edilemeyecek bir hakaret olmakla kalmaz. Ülkemizde geçerli olan milli hassasiyetler göz önünde bulundurulduğunda böyle bir suçlama insanları birine karşı tahrik etmek ve kin, nefret ve düşmanlıkla kışkırtmak anlamına gelmektedir.

CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Özdağ bir siyasi harekete öncülük eden siyasi kişiliği dolayısıyla çok geniş kitlelere hitap etme imkanına sahip. Nitekim 956 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından bu paylaşımı yaptığında bu paylaşımını yüzbinlerce insan görmekte ve kışkırtıcı tutumu dolayısıyla müvekkilime yönelik oluşması kuvvetle muhtemel duyguları ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

TÜRKLÜĞÜ DAHA DA YÜCELTTİ

Müekkilimin Bayburt Üniversitesinde bir toplantıda yaptığı ve Türk kimliğinin ırktan öte bir şey olduğunu ifade eden, aslında kötü niyetle okunmadığında Türklüğü daha da yücelten ifadelerini Türklüğün inkârı gibi sunarak yine bir iftira, hakaret ve hedef gösterme suçlarını işlemektedir.

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Mültecilere yaptıkları yardımlarla tanınan Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evini talan ettiler
OYNAT 00:45
Mültecilere yaptıkları yardımlarla tanınan Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evini talan ettiler
Ankara Altındağ'da yabancı uyruklu kişilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla zarar verenlerin o bölgede yıllardır göçmenlere kapılarını açıp yardımda bulunan Cavit Etleç ve eşinin evine de girerek iki televizyon ile değerli mücevherlerini çaldığı ortaya çıktı.

Gece boyunca süren olaylar neticesinde saat üç sıralarında Cavit ve Hafize Etleç'in evini hedef alan saldırganlar, değerli eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Cavit Etleç'in evinde bulunan iki adet televizyon, kamera ve değerli mücevherleri çalan hırsızların kim olduğu ise henüz bulunamadı. Etleç, yağmalanan evini gösterdikten sonra, “Benden ve hanımdan değerli değil çalınanlar' ifadesini kullandı. Etleç, hedef gösterildiği için artık mahallede yaşayamayacağını kaydetti.


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