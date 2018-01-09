Yasin’in katili tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili davanın aranan firari sanığı Ersin Filizer’i (25) yakalamıştı. “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından aranan ve geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da yakalanan Filizer’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yasin Börü

CANAVAR FİLİZER BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Filizer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakkında yakalama kararı çıkartan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi. Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Filizer, beraatini ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Filizer’in “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, 4 kez “canavarca his saikiyle adam öldürmek ve teşebbüs etmek” suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın bu aşamaya kadar firari olması, delillerin henüz toplanmamış olması ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.