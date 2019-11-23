Yaşlı adamın parasını çalan yankesiciyi bıyığı ele verdi

Ekonomi

İlk 9 ayda 73 yeni otel

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) raporuna göre, konaklama sektörü yatırım tutarı yılın 9 ayında %7,5 arttı. TÜROB’un araştırmasına göre, bu dönemde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı, bunlar için 2 milyar 322 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor.