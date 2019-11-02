Gündem Yaşlı çift, 22 kilo esrarla yakalandı
KAYSERİ

Yaşlı çift, 22 kilo esrarla yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kilo kubar esrar ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında karı koca da bulunuyor.

Haber Merkezi IHA
Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında karı koca da bulunuyor. ​
Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında karı koca da bulunuyor. ​

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçe merkezi ve Yazır mahallesinde 3 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 22 kilo kubar esrar ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. (70), O.G. (68), C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan bazılarının gasp ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Uyuşturucuyla yakalandı asker selamı verdi
Öte yandan jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri, adli tabipliğe giderken asker selamı vererek ’Selam olsun Mehmetçiklere’ dedi.

İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı
EKONOMİ
İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı
Çocuklarını sırtında taşıyıp servise yetiştirmeye çalışıyor: Çocuklar mezraya ulaşabilmeleri için köprü istedi

Çocuklarını sırtında taşıyıp servise yetiştirmeye çalışıyor: Çocuklar mezraya ulaşabilmeleri için köprü istedi
Pazar yeri kana bulandı

Pazar yeri kana bulandı

Teröristler Tel Abyad'da bombalı araçla saldırdı, en az 10 ölü.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
348 lira taksitle ev

348 lira taksitle ev

TOKİ ​24 ilde bin 936 konutu satışa çıkardı.
Karargahın içinden tünel çıktı

Karargahın içinden tünel çıktı

​MSB, Tel Abyad'da terör örgütüne bağlı binada tünel tespit etti.
Sayıları<br>35 bine çıkacak

Sayıları
35 bine çıkacak

14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor.

Esenyurt'u<br>karıştıran iddia

Esenyurt'u
karıştıran iddia

​Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırdı.
Dev kaya<br>evin üzerine düştü

Dev kaya
evin üzerine düştü

Evde hasara yol açan kaya, parçalanarak kaldırılacak.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Akıncı'nın gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı.
DEAŞ'ın<br>oteli değiliz

DEAŞ'ın
oteli değiliz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj.
Niye gelmesin?

Niye gelmesin?

Ahmet Nur Çebi, transfere açık kapı bıraktı.
Yolda bırakıp kaçtı

Yolda bırakıp kaçtı

Diyarbakır'daki yol kontrolünde ilginç görüntü.
Profesöre<br>FETÖ tuzağı

Profesöre
FETÖ tuzağı

​400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.
Beklenen adım atıldı

Beklenen adım atıldı

67 yıllık ​tarihi vapur için kampanya başlatılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.