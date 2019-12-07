Gündem Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü
ANKARA

Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü

Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü

Ankara'da 91 yaşındaki bir kadın, evinde şizofreni hastası olduğu öne sürülen kızının çıkardığı iddia edilen yangında hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ö.K, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Merkezi AA
Ankara’da şizofren kızın çıkardığı yangında annesi öldü.
Ankara’da şizofren kızın çıkardığı yangında annesi öldü.

Başkentte 91 yaşındaki bir kadın, yaşadığı apartman dairesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen kızının çıkardığı öne sürülen yangında yaşamını yitirdi.

DHA
Ailesiyle birlikte yaşayan Ö.K, iddiaya göre, saat 04.00 sularında yangın çıkardı.

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Örgü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Ö.K, iddiaya göre, saat 04.00 sularında yangın çıkardı.

DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

DHA
Dumandan etkilenen 1'i bebek olmak üzere 10 kişiye sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.
  • Yoğun dumanın diğer evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 1'i bebek olmak üzere 10 kişiye sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıktığı evde söndürme ve kurtarma çalışması yürüten itfaiye ekipleri, dumandan zehirlenen H.K'nin cansız bedenine ulaştı.

Gözaltına alınan Ö.K, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kayseri'de acı olay: Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü
GÜNDEM
Kayseri'de acı olay: Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü
FETÖnün pazarlamacıları yakalandı

FETÖ'nün 'pazarlamacılar'ı yakalandı

Örgütün 'Avrupa' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltılar var.
Yarından itibaren yeniden başlıyor

Yarından itibaren yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi verdi.
Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

​Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni vergi düzenlemeleri...
El konulmadı<br>kendimiz devrettik

El konulmadı
kendimiz devrettik

Ankara'daki dev AVM'nin sahiplerinden açıklama.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
13 ton balığa<br>el konuldu

13 ton balığa
el konuldu

İstanbul'da avlanan balıkçılar denetledi.
Milyonları<br>ilgilendiren karar

Milyonları
ilgilendiren karar

Ayıplı ürün yıllar geçse de değiştirilebilecek.
20 ile yağış uyarısı

20 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İki katından<br>yüzde 50 indirim

İki katından
yüzde 50 indirim

​Yeni yıla sayılı günler kala indirim uyarısı.
Geriye<br>oyuncakları kaldı

Geriye
oyuncakları kaldı

İki küçük kardeş yangında hayatını kaybetti.
Ejderha<br>soyundan geliyor

Ejderha
soyundan geliyor

​Kraliyet aileleri yetiştiriyordu, çorbası 350 dolar.
Ankara'da ilk

Ankara'da ilk

​Türkiye'nin en büyüğü olacak.
2 trilyon<br>doları aşacak!

2 trilyon
doları aşacak!

​Gelecek hafta borsada işlem görmeye başlayacak.
Gürültücü komşu

Gürültücü komşu

​Anlaşma ile planı bozulan Yunanistan, boş tehditler savuruyor.
Dumansız fabrika

Dumansız fabrika

​Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt çevreci bir üretim yapıyor.
Barbarlar

Barbarlar

​Fransız polisi ölçüsüz şiddette sınır tanımıyor.
Beckham istiyor

Beckham istiyor

Falcao'yu isteyen kulübü başkan Cengiz açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.