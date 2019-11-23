Gündem Yaşlı kadın üzerinden dolandırıcılık kamerada
EDİRNE

Yaşlı kadın üzerinden dolandırıcılık kamerada

Edirne’de ‘hastayız yol paramız yok’ diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi. Şikayet üzerine dilenci kadınlar, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Şikayet üzerine dilenci kadınlar polisler tarafından gözaltına alındı.
Şikayet üzerine dilenci kadınlar polisler tarafından gözaltına alındı.

Edirne’de, Kıyık Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı bir kadını bahane ederek sürücülerin duygularını sömürdü.

Araçları durdurup, “hastaneden çıktık yol paramız yok yardım eder misiniz? Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine gideceğiz annem alzaymır hastası” diyen kadın, sürücülerden para talep etti. Yaşanan tüm bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kendini görüntüleyen gazetecilerden özür dileyen yaşlı kadın görüntülerin silinmesini istedi.

Kadın yanındaki annesinin alzaymır hastası olduğunu öne sürerken yaşlı kadın ise bağırsak hastası olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın daha sonra yemin ederek “ben torunlarımı böyle dilenerek okutuyorum” dedi.

Şikayet üzerine dilenci kadınlar, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

Edirne’de ‘hastayız yol paramız yok’ diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi.

Ekipler tarafından yapılan araştırmanın ardından söz konusu kadınlar, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kadınlara kabahatler kanunu maddeleri gereğince 153 TL para cezası uygulandı.

Edirne’de ‘hastayız yol paramız yok’ diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi.

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