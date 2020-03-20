Yaşlılara ücretsiz toplu taşıma hizmetine bir süre ara verildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirsü salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Virüsten en çok yaşlılar etkilense de, pek çok vatandaş 'evde kalın' uyarılara rağmen sokağa çıkıyor toplu taşıma araçlarına biniyor. Yetkililer de bir nebze oldun yaşlıları korumak için kendi önlemlerini almaya başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş üstü hemşerilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur" ifadesine yer verildi. Öte yandan, kent içi ulaşımda toplu taşımayı kullanan yolcu sayısının yüzde 75 oranında azalması nedeniyle seferlerde yeniden düzenleme yapıldı.
"Maalesef kullanım çok yoğun"
Çorum’un Sungurlu ilçesinde de 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu açıklandı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızı çok yoğun bir şekilde kullandığını maalesef tespit etmiş bulunuyoruz. Salgının artmaması adına Belediye Başkanlığı olarak yarından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanım hakkı geçici olarak durdurulmuştur. Evdekal kuralına uyarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Malatya'da ise korona virüs salgınına karşı risk gurubunda yer alan yaşlıların, evde kalmaları için kentet 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ücretsiz kartları nisan sonuna kadar donduruldu. Ayrıca kentte sağlık çalışanları kimliklerini göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.