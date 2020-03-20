Gündem Yaşlılara ücretsiz toplu taşıma hizmetine bir süre ara verildi
ÇORUM KONYA

Yaşlılara ücretsiz toplu taşıma hizmetine bir süre ara verildi

Konya, Malatya ve Çorum’un Sungurlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında riskli olay grup içinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kullanımı geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi İHA AA
65 yaş ve üstü, koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubunda.
65 yaş ve üstü, koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubunda.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirsü salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Virüsten en çok yaşlılar etkilense de, pek çok vatandaş 'evde kalın' uyarılara rağmen sokağa çıkıyor toplu taşıma araçlarına biniyor. Yetkililer de bir nebze oldun yaşlıları korumak için kendi önlemlerini almaya başladı.

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  • Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş üstü hemşerilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur" ifadesine yer verildi. Öte yandan, kent içi ulaşımda toplu taşımayı kullanan yolcu sayısının yüzde 75 oranında azalması nedeniyle seferlerde yeniden düzenleme yapıldı.

"Maalesef kullanım çok yoğun"

Çorum’un Sungurlu ilçesinde de 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu açıklandı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızı çok yoğun bir şekilde kullandığını maalesef tespit etmiş bulunuyoruz. Salgının artmaması adına Belediye Başkanlığı olarak yarından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanım hakkı geçici olarak durdurulmuştur. Evdekal kuralına uyarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​​: Talep patlaması oldu
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan korona virüsten korunmak için maske kullanımı arttı.
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Türkiye’de de korona virüsünün çıkmasının ardından eczanelerde maskeler neredeyse tükenirken, Düzceli terzi Hamit Şengül maskeyi kendi üretmeye başladı.
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Yıkanabilir olarak tasarladığı maskelerin dışarıdan hava almaması için telini de unutmayan Şengül, talep patlaması yaşadığını söyledi. Şengül, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın bizden maske talebi oldu 2 hafta önce Türkiye’de korona virüs çıkmadan önce. Firma maskeler pahalılaşınca işçiye vermek için bize talepte bulundu. Üzerinde biraz çalıştık, en son bu hale getirdik. Memnun kaldılar, dikiyoruz. Ülkemizde çıkınca da bizde burada vatandaşa hizmet amacı ile satmaya başladık. Bizden şu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantajı yıkayıp da kullanabiliyor. Yani kağıtlar gibi tek kullanımlık değil. Evde güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edilirse tekrar kullanılabilir. Diğer maskeler gibi ağzı ıslatma gibi şeyleri de yok. Renkli renkli çalışıyoruz. Beyaz çalışıyoruz, pembe çalışıyoruz, krem çalışıyoruz. Talebe göre. Sıkıntı yok, her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almasın diye koyulan teli de bu yaptığımızın içine koyduk. Penyenin içine kıvırdığımız zaman içine koyuyoruz. Burna geldiği zaman hava almasını engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu şekilde temin ettik burada. Bu şekilde tam orijinal imal ediyoruz.
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Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.
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Cihangir, ise şu şekilde konuştu:
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“Eczanelere filan gittik. Oralarda maske bulamadık. Terzi şu anda bayağı güzel maske yapıyor. Bizde geldik buradan aldık. Bayağı da güzel yapmışlar. Tek kullanımlık değil. Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici. Herkese de bu maskeden öneririm.
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Talep patlaması nedeniyle diğer işlerini yapamayan terzi Hamit Şengül, ürettiği rengarenk maskeleri 5 liraya satıyor.
Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​​: Talep patlaması oldu
Düzceli terzi Hamit Şengül, koronavirüsü salgını nedeniyle oluşan talep üzerine maske üretimine başladı. Rengarenk yıkanabilir maskeler üreten Şengül, "Talep patlaması oldu" dedi. Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz

Malatya'da ise korona virüs salgınına karşı risk gurubunda yer alan yaşlıların, evde kalmaları için kentet 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ücretsiz kartları nisan sonuna kadar donduruldu. Ayrıca kentte sağlık çalışanları kimliklerini göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
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