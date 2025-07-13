Yastık kılıflarında 265 bin sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 3 şüphelinin kullandığı 2 araç ile bu kişilere ait ikametlerde arama yapıldı. Ekiplerin aramalarında, yastık kılıflarına gizlenmiş toplam 265 bin sentetik hap ele geçirildi.