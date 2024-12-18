Sinop'ta 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.