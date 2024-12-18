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Sinop'ta 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Sinop'ta 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

17:4418/12/2024, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Ekiplerce bir cadde üzerinde durdurularak gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce bir cadde üzerinde durdurularak gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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#Sinop
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