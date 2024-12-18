Aydın'da tam 3,5 ton ele geçirildi: Vatandaşı zehirleyeceklerdi

Vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalara geçit verilmiyor. Son olarak, Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan denetimler sayesinde gıdada taklit ve tağşiş ürünler tek tek ifşa edilmeye devam ediyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.