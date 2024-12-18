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Cudi Dağı'nda hava operasyonu: Teröristlere ait ısı güdümlü füze ele geçirildi

Cudi Dağı'nda hava operasyonu: Teröristlere ait ısı güdümlü füze ele geçirildi

12:2618/12/2024, Çarşamba
AA
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Jandarmanın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Jandarmanın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füze ve mühimmatları ele geçirildi.

Jandarma timlerinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca, Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.


"Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir"
ifadesine yer verilen açıklamada, Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki operasyonda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füze ve mühimmatların ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyonlarda, AT-13 Metis tanksavar ısı güdümlü füze, 4 Metis güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 lav silahı, RPG-7 roketatar, Doçka makineli tüfek, 3 PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 top, havan ve bomba atar mühimmatı, 1023 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 EYP, 2 el dürbünü, 2 silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.



#Jandarma Genel Komutanlığı
#Terörle Mücadele Daire Başkanlığı
#Şırnak

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