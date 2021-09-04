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Yatırımlar hız kesmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu. Açılışı yapılan eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yatırımlar hız kesmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri açılışını ‘Tayyip Dede’ diye bağıran kalabalıktan 3 çocuğu da platforma aldırarak yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu. Açılışı yapılan eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik etti.

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  • Erdoğan, İyidere-İkizdere yolunun Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli güzergahlarından birinin üzerinde yer aldığını söyledi.

KARADENİZ HAK ETTİĞİ ESERLERE KAVUŞTU

Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı’nın da devreye girmesiyle çok sayıda firmanın bu bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacağını belirtti. Yarın da Salarha Tüneli’nin açılışını yaparak Rize’nin kuzeyi ile güneyinin birleştirileceğini söyleyen Erdoğan, ülkenin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz’i adım adım hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturduklarını dile getirdi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde de salgın ve afetle geçtiğini dile getirerek, “Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünün hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık” dedi.

BAY KEMAL VE MERAL’İN DERDİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda kurdele kesimi sırasında ‘Tayyip Dede’ diye bağıran kalabalıktan 3 çocuğu da platforma aldırdı. Erdoğan, kurdele kesimi sırasında “Tünel ve yollarımızı açıyoruz; bunlar hep medeni oluşumuzun alametidir. Yol medeniyettir ve bu da Elhamdülillah bize aittir. Bu tünelleri bu yolları, bu kadro gerçekleştirdi. Daha iyi olacak. Bunların, Bay Kemal, Meral’in bu derdi yok. Bunlar gelip yol kesmeye çalışırlar. Bunlara da gereken dersi verdiniz, vereceksiniz. Unutmayın 2023; çok çalışacağız, nerede hemşehrimiz varsa onlara ulaşacağız” dedi.

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