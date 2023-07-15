Yavaş ama planlı ihanetin tarihi

: Örgütün elebaşı Fetullah Gülen, bu yılın ilk baharında Edirne’ye gitmiş. Şaibeli bir şekilde yaşını büyüterek elde ettiği imamlığı bir süre devam ettirdi.
: Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ), örgütün lideri Fetullah Gülen tarafından İzmir Kestanepazarı’nda kuruldu.
: Elebaşı Gülen, örgütlenme için “Altın Nesil” fikrini ve terminolojisini kullanmaya başladı.
: Örgütün ilk ve en güçlü propaganda araçlarından biri olan Sızıntı dergisi çıkmaya başladı. Örgütün her yere “sızma” stratejisi göz önüne alındığında, dergi isminin rastgele bir tercih olmadığı anlaşılıyor.
Elebaşı Gülen, Sızıntı dergisinde 12 Eylül Askeri Darbesi’ne açık destek veren “ Son Karakol” başlıklı yazı kaleme aldı.
1980’li yıllarda örgütün devletin içerisindeki kadrolaşması artarak devam etti. Sözde “seçilmiş” öğrenciler, askeri liselere ve polis kolejlerine yoğun olarak sızıdırıldı.
1990’lı yıllarda FETÖ, örgütün hızla büyüyerek küresel ölçekte bir yapı haline geldi.
: Örgüt, yurt dışına açılmaya başladı. İlk yurt dışı okullarını Orta Asya’da açtı. Devlet kadrolarına sızan örgüt mensupları, yaygın olarak kod isim kullanmaya başladı.
: Örgütün en büyük propaganda araçlarından Samanyolu TV yayına başladı.
: Onursal Başkanlığını elebaşı Gülen’ın yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı açıldı.
: Bank Asya faaliyete geçti, bankanın 1 numaralı hesabı elebaşı Gülen adına açıldı.
28 ŞUBAT SÜRECİNDEKİ ROLÜ
FETÖ ve elebaşı Gülen, ‘post-modern darbenin’ en büyük kazananlarından oldu. Elebaşı Gülen, darbenin arkasındaki isim olan Çevik Bir’e mektup yazarak “yapılan müdahalenin çok doğru ve gerekli bir karar olduğundan” bahsetti.
1999: Elebaşı Gülen, ABD’ye kaçtı. Bu olay, terör örgütü içinde “hicret” ve “milat” olarak kabul edildi.
: Şanlıurfa-Harran’da “Dinler Arası Diyalog” toplantısı yapıldı.
2000’li yıllarda Gülen’in önceden mahkum olduğu 2 dava, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in girişimiyle düşürüldü.
: FETÖ, iktidara gelen AK Parti’ye yakın bir görüntü vermeye özen gösterdi.
: “Türkçe Olimpiyatları” organizasyonu ile örgüt hakkında olumlu algı oluşturmak hedeflendi.
: Elebaşı Gülen’e bağlı iş adamlarını bir araya getiren TUSKON kuruldu.
: Örgüt, Ergenekon, askeri casusluk vb. kumpas dava ve soruşturmalara başlandı. Örgütün hedefi, askeriyede kendisinden olmayanları tamamen tasfiye etmekti. 2010’larda doğru örgüt, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti hükümetlerine karşı gizli mücadele başlattı.
: MİT krizi ile örgütün Erdoğan ve hükümete karşı başlattığı gizli mücadele açığa çıktı.
: FETÖ, Emniyet ve yargıya sızdırdığı elemanlarla kumpas dosyalar üzerinden hükümeti devirmeye kalktı.
: FETÖ’nün kışkırtmasıyla turuncu devrimlere benzeyen “Gezi olayları” sahnelendi.
: FETÖ’nün Emniyet ve yargı içine sızdığı elemanlar, Türkiye’nin Suriye’deki Türkmenlere gönderdiği yardımları taşıyan MİT tırlarını durdurdu. Uluslararası alanda “terörü destekleniyor” iftirası atarak Türkiye özelinde dönemin Başbakanı Erdoğan’ı yargılamayı amaçlıyorlardı.
15 Temmuz 2016: FETÖ, devleti tamamen ele geçirebilmek için Türkiye’de hükümete ve millete karşı darbe girişiminde bulundu.