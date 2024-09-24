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Yavaş satışa devam ediyor!

Yavaş satışa devam ediyor!

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve yönetimi, belediyeye ait gayrimenkulleri satmaya devam ediyor.

Son 5 yılda ABB’nin, yüzlerce taşınmazı satışa çıkarıldı. Bu satışlardan yaklaşık 24 milyar lira elde edildi. Tepki çeken satışlara her ay bir yenisi eklendi. Son olarak 1 Ağustos’ta yapılan ihale ile Mamak, Çankaya, Gölbaşı ve Bala’da bulunan 39 taşınmaz 168 milyon 239 bin lira bedelle satıldı.

İHALE YARIN YAPILACAK

Bu satışın ardından henüz 2 ay geçmeden bir başka satış ilanı daha verildi. Yarın yapılması planlanan ihale ile belediyeye ait 29 taşınmazın daha 179 milyon 60 bin lira bedelle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Böylece 2 ay içerisinde yapılan ihalelerle satışı yapılan taşınmazların değeri 347 milyon 299 bin lirayı buldu.

BELEDİYEYE AİT YER BIRAKMAYACAK

Şubat 2024’te 19 taşınmaz, toplam 2 milyar 409 milyon liraya satılmıştı. Yine 13 Haziran’da “Kentsel dönüşümde kullanılacak” bahanesiyle Mamak’ta bulunan taşınmazların 807 milyon 723 bin 912 liraya satıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca 14 Haziran’da İstanbul’da bulunan ABB’ye ait taşınmazların 144 milyon 907 bin lira bedelle satılması, “Ankara bitti İstanbul’u da satıyor“ eleştirilerine neden olmuştu.


Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.


#siyaset
#Mansur Yavaş
#Ankara Büyükşehir Belediyesi

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