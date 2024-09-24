Yavaş satışa devam ediyor!

Son 5 yılda ABB’nin, yüzlerce taşınmazı satışa çıkarıldı. Bu satışlardan yaklaşık 24 milyar lira elde edildi. Tepki çeken satışlara her ay bir yenisi eklendi. Son olarak 1 Ağustos’ta yapılan ihale ile Mamak, Çankaya, Gölbaşı ve Bala’da bulunan 39 taşınmaz 168 milyon 239 bin lira bedelle satıldı.

İHALE YARIN YAPILACAK

Bu satışın ardından henüz 2 ay geçmeden bir başka satış ilanı daha verildi. Yarın yapılması planlanan ihale ile belediyeye ait 29 taşınmazın daha 179 milyon 60 bin lira bedelle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Böylece 2 ay içerisinde yapılan ihalelerle satışı yapılan taşınmazların değeri 347 milyon 299 bin lirayı buldu.

BELEDİYEYE AİT YER BIRAKMAYACAK

Şubat 2024’te 19 taşınmaz, toplam 2 milyar 409 milyon liraya satılmıştı. Yine 13 Haziran’da “Kentsel dönüşümde kullanılacak” bahanesiyle Mamak’ta bulunan taşınmazların 807 milyon 723 bin 912 liraya satıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca 14 Haziran’da İstanbul’da bulunan ABB’ye ait taşınmazların 144 milyon 907 bin lira bedelle satılması, “Ankara bitti İstanbul’u da satıyor“ eleştirilerine neden olmuştu.







