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ANKARA

Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi

Katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin sorulan soruya, "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler." şeklinde yanıt veren Kılıçdaroğlu'na Yavaş'tan karşı hamle geldi. Önceki gün Başkent İlçeler Terminali ve Yeni Balık Hali'nin açılışında kendi konuşmasını hem sosyal medya hesabından hem de ABB TV kanalından canlı olarak yayınlatan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağı sırada yayını kestirdi. Daha önceki etkinliklerde kendi konuşmasının yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını da canlı yayınlatan Yavaş'ın bu hamlesinin, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yavaştan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğluna karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi
Kemal Kılıdçaroğlu-Mansur Yavaş

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün katıldığı canlı yayında dikkat çeken mesajlar verdi.

KILIÇDAROĞLU: ADAY OLMAYA HAZIRIM

Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" şeklinde yanıt verdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A BİR KEZ DAHA "İŞLERİNE BAKSINLAR" DEDİ

Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin ise "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının üzerini bir kez daha çizmesinin ardından Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl yapımına başladığı Başkent İlçeler Terminali ve Yeni Balık Hali'nin açılışı, dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI BAŞLAYINCA YAYINI KESTİ

Törende açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş'ın konuşması, hem sosyal medya hesabından hem de ABB TV kanalından canlı olarak yayınlandı. Ancak Yavaş'ın konuşmasını tamamlamasının ardından sosyal medya hesabında ve ABB TV'deki canlı yayın kesildi.

Daha önceki etkinliklerde kendi konuşmasının yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını da canlı yayınlatan Yavaş'ın bu hamlesinin Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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