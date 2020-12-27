Yavuz Ağıralioğlu'nun Selahattin Demirtaş açıklaması: Öcalan da tahliye olsun mu Yavuz Bey!
Öcalan da tahliye olsun mu Yavuz Bey!
CHP ve HDP ile kapalı kapalılar ardında ‘federasyon anayasası’ hazırlayan İYİ Parti’den, terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan Selahattin Demirtaş’a destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM’in, Demirtaş lehine verdiği kararın uygulanmasını istedi. AİHM, 2003’te Öcalan'ın ‘adil yargılanmadığına’ hükmetmiş, 2014'te de teröristbaşına ‘şartlı tahliye’ hakkı verilmesini istemişti. Ağıralioğlu’nun, AİHM’in Öcalan hakkındaki bu kararları için ne düşündüğü merak konusu oldu.
CHP ve HDP ile kapalı kapılar ardından federasyon anayasası hazırlayan İYİ Parti’den, terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan Selahattin Demirtaş’a destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararının gereğinin yapılmasını istedi. Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı: “Türk mahkemelerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır ülke imajına düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım.” Ağıralioğlu, moderatörün “Yani Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsunuz” vurgusunu da sessiz kalarak onayladı.
Türk yargısını AİHM’in Demirtaş kararına saygı duymaya çağıran Ağıralioğlu’nun, aynı mahkemenin “Öcalan’a şartlı tahliye yolu açın” ve “Öcalan adil yargılanmadı” kararları hakkında ne düşündüğü ise merak konusu oldu.
AİHM: ÖCALAN’A ŞARTLI TAHLİYE YOLUNU AÇIN
AİHM teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında da tartışmalı kararlara imza atmıştı. Mahkeme 2003 yılında bebek katili Öcalan’ın “adil yargılanmadığı” yönünde bir karar almıştı. Strazburg’daki mahkeme gerekçe olarak da “davanın bazı duruşmalarına askeri bir yargıcın katılmış olması” ve “Öcalan’a avukatlarıyla sınırlı görüşme hakkı tanınmış olmasını” göstermişti.
Türkiye kararı tanımamış, avukatları ile terörist başının AİHM kararı uyarınca yeniden yargılanması yönünde başvurular yapılmıştı. AİHM Öcalan hakkında bir diğer tartışmalı karara ise 2014 yılında imza attı. AİHM 2. Daire, kararında, “Başvuruyu yapanla (Öcalan), aynı koşullar altındaki tutuklular için ‘şartlı tahliye’ imkanları sağlayacak yasal mekanizmaların oluşturulması gerekir” ifadelerine yer vermişti. Yani AİHM Öcalan’a “şartlı tahliye” yolunun açılmasını istemişti.