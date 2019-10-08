Yayaya meydan dayağı

Bolu’da Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 34 YM 4063 plakalı otomobilin sürücüsü, yanındaki 3 çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan N.U.’ya yol vermedi.
Sözlü münakaşa, sürücü ve araçtaki 2 kişinin de aşağı inmesiyle kavgaya dönüştü. Genç adam, küçük çocuklarının önünde 3 magandanın saldırısına uğradı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken, bu esnada çocukların yaşadığı korku ise gözlerine yansıdı. N.U., kendisine yol vermeyip bir de darp eden saldırganlardan şikayetçi oldu.