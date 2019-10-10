Gündem Yaylalar PKKya mezar oldu
POLİTİKA

Yaylalar PKK’ya mezar oldu

Yurt içinde yürütülen operasyonlarla PKK’nın kış üslenmesine fırsat verilmedi. 12 ildeki yaylalarda, 109 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla sayısı 500’e kadar düşen teröristler arasında teslim olmalar da hızlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bölücü terör örgütünün yaylalarda kış üslenmesini engellemeye yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, 109 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde yürütülen iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmedi. Operasyonlarla sayısı 500’e kadar düşen teröristler arasında panik, korku artarken, kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Yürütülen operasyonlarda, terör örgütünün mağara, sığınak ve barınakları imha edildi. Bakanlığın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuruldu.

KAÇIŞLAR EN ÜST SEVİYEDE

Operasyonlarda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getirilirken, örgütten kaçışlar da son yılların en üst seviyesine çıktı. Çöküş içinde olan terör örgütü eylem yapamazken, lojistik anlamda da bitme noktasına geldi. Terörle mücadele harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği, istihbari çalışmalar ve icra edilen etkili operasyonlar ile kış üslenmesini engellemeye yönelik olarak terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak ve sığınaklar imha edilmeye devam ediliyor.

MÜHİMMATLAR BULUNDU

Bu kapsamda, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Van Ortayol, Bitlis Sehi, Hatay Amanoslar, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgeleri ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde bulunan yaylalarda kış üstlenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 8 uzun namlulu silah, 149 el bombası, 8 bin 244 mühimmat, 26 bin 124 kilogram patlayıcı madde, 9 roketatar ve 229 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Van’da temizlik

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi. Ayrıca Tunceli’de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda mühimmat ele geçirildi.

Aranan terörist İspanya’da yakalandı

  • Kırmızı bültenle aranan Nasır Tur yakalandı.
  • Türkiye’nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun İspanya’da yakalandığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Granada kentindeki bir otelde eşiyle kaldığı tespit edilen Tur’un hakkındaki uluslararası arama ve tutuklama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı. İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur’un eşi ile tatil için pazartesi günü Granada’ya geldiğini, salı sabahı 08.30’da otele baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı. PKK’lının yakalanmasının ardından Madrid’deki Ulusal Mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Yasal süreç gereği Tur’un yakalanmasıyla ilgili Ulusal Mahkeme’nin resmi tebligatı yapmasının ardından Türkiye’nin bu kişiyle ilgili iade evraklarını 40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim etmesi gerekiyor.

Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
DÜNYA
Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
Büyük barış harekatı

Büyük barış harekatı

​Mehmetçik ve Milli Ordu Fırat'ın doğusunda hedefleri vuruyor.
İkinci aşamaya geçildi

İkinci aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
10 maddedeBarış Pınarı

10 maddede
Barış Pınarı

​Barış Pınarı Harekatı bölgede çok şeyi değiştirecek.
Gün milli birlik günü

Gün milli birlik günü

​Türkiye böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak
ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’yi kim yönetiyor?

​ABD'li Senatör: CIA ve FBI Trump'a karşı savaşıyor.
Evanjeliklerin<br>hedefi Türkiye

Evanjeliklerin
hedefi Türkiye

​Barış Pınarı Harekatı ABD'li Evanjelikleri çıldırttı.

PYD ilk bombardımanda dağıldı

PYD ilk bombardımanda dağıldı

​200'den fazla terörist kaçtı, örgüt infaz emri çıkardı
Yavuz ve Fatih'i<br>20 gemi koruyor

Yavuz ve Fatih'i
20 gemi koruyor

​Güney Rum Yönetimi ve destekçileri Yavuz'u gözetliyor.
Küresel kriz <br>işaretleri artıyor

Küresel kriz
işaretleri artıyor

Dünya genelinde özel sektörün borcu 19 trilyon dolara dayandı.

181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den PKK itirafı

ABD'den PKK itirafı

'Obama döneminde PKK ile ortaklık yapıldı'
Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

​Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK kara operasyonuna başladı.
Macaristan dik durdu

Macaristan dik durdu

​AB'nin küstah bildirisi Macaristan vetosuna takıldı.
Çelik duvarlı merkez

Çelik duvarlı merkez

Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı yönettiği merkez ile ilgili tüm detaylar.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.