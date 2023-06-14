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Yaz Kur'an Kursu kayıtları başlıyor

Okulların tatile girmesiyle başlayacak Yaz Kur'an Kursları, 4-22 yaş arası çocuk ve gençleri misafir etmeye hazırlanıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak kurslara kayıtlar 19 Haziran'da başlayacak. Kayıtlar cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaz Kur'an Kursu.

Yaz Kur'an Kursu.

Okulların kapanması sonrası eğitim verecek yaz Kur’an kursları için kayıtlar 19 Haziran’da başlıyor. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur’an kursları için kayıtlar 10 Temmuz’a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz’dan itibaren eğitime başlayacak. Yatılı yaz Kur’an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek.

4-22 YAŞ ARASI BAŞVURABİLECEK

İsteyen öğrenciler 24 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz’da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur’an kurslarına da başvuru yapabilecek. Cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. Yaz Kur’an kursları eğitimleri 11 Ağustos’ta, yatılı yaz Kur’an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos’ta sona erecek.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARI KAMPLARDA AĞIRLAYACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 4 yaş üzeri çocuk ve gençleri yaz Kur’an kurslarına beklediklerini söyledi. Velilerin ve çocuklarının yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi. Yatılı yaz Kur’an kurslarına yönelik taleplerin arttığını ifade eden Akbulut, “Bu yıl özellikle depremi yoğun yaşayan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerimizdeki çocuklarımızı velilerinin muvafakatiyle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerde düzenlenecek yaz kamplarımızda misafir edeceğiz” diye konuştu.

#Kur'an Kursu
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Sedide Akbulut
41 dakika önce
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