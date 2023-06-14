Yaz Kur'an Kursu kayıtları başlıyor

Okulların kapanması sonrası eğitim verecek yaz Kur’an kursları için kayıtlar 19 Haziran’da başlıyor. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur’an kursları için kayıtlar 10 Temmuz’a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz’dan itibaren eğitime başlayacak. Yatılı yaz Kur’an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek.

4-22 YAŞ ARASI BAŞVURABİLECEK

İsteyen öğrenciler 24 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz’da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur’an kurslarına da başvuru yapabilecek. Cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. Yaz Kur’an kursları eğitimleri 11 Ağustos’ta, yatılı yaz Kur’an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos’ta sona erecek.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARI KAMPLARDA AĞIRLAYACAĞIZ