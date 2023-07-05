“Yaz Spor Eğitimleri” yetenek kazandıracak

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sportif aktivelerle değerlendirmeleri ve yetenek-lerini keşfetmeleri için açtığı kurslar bu yaz 3 bine yakın öğrenciyi ağırlayacak. “Yaz Spor Eğitimleri”ne kayıt yaptıran çocuklar ve ailelerin katıldığı törende branşlar tanıtıldı, öğrencilere forma ve ekipmanları hediye edildi. Yaz boyu ilçeye dinamizm katacak eğitimler, basketbol, taekwondo, tenis, karete, voleybol, bisiklet, hentbol, kickboks, atletizm, izcilik, jimnastik, masa tenisi, geleneksel ve olimpik okçuluk, yelken, güreş, binicilik ve oyun grubu (4 yaş) branşlarından oluşuyor.