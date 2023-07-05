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“Yaz Spor Eğitimleri” yetenek kazandıracak

Beykoz’da çocuk ve gençleri 19 farklı branşta sporla buluşturan ücretsiz “Yaz Spor Eğitimleri” sportif gösterilerin yer aldığı enerjik bir törenle başladı.

04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaz Spor Eğitimleri açılış töreni

Yaz Spor Eğitimleri açılış töreni

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sportif aktivelerle değerlendirmeleri ve yetenek-lerini keşfetmeleri için açtığı kurslar bu yaz 3 bine yakın öğrenciyi ağırlayacak. “Yaz Spor Eğitimleri”ne kayıt yaptıran çocuklar ve ailelerin katıldığı törende branşlar tanıtıldı, öğrencilere forma ve ekipmanları hediye edildi. Yaz boyu ilçeye dinamizm katacak eğitimler, basketbol, taekwondo, tenis, karete, voleybol, bisiklet, hentbol, kickboks, atletizm, izcilik, jimnastik, masa tenisi, geleneksel ve olimpik okçuluk, yelken, güreş, binicilik ve oyun grubu (4 yaş) branşlarından oluşuyor.


#Beykoz Belediyesi
#spor
#eğitim
#yaz
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