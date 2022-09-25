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İSTANBUL

Yazar Ahmet Özalp vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar N. Ahmet Özalp, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazar Ahmet Özalp vefat etti
Ahmet Özalp

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar N. Ahmet Özalp, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

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