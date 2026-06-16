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Yazıcıoğlu dosyaları Ankara’da

Yazıcıoğlu dosyaları Ankara’da

Oğuzhan Ürüşan
Haber Merkezi
04:0016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Soruşturmaya ait dosyalar dün Ankara’ya gönderildi.
Soruşturmaya ait dosyalar dün Ankara’ya gönderildi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya, 17 yıl sonra Ankara’da yeniden açılıyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderme kararı almıştı. Soruşturmaya ait dosyalar dün Ankara’ya gönderildi. 20 çuval dolusu klasör ve kutular içindeki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.



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