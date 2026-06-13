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17 yıllık dosyada kritik karar: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken Ankara detayı

17 yıllık dosyada kritik karar: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken Ankara detayı

10:0713/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
AA
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında "yetkisizlik" kararı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında "yetkisizlik" kararı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında verdiği yetkisizlik kararında, bazı şüphelilerin olayın yaşandığı dönemde Ankara'da görev yaptığının belirlendiğini kaydetti. Bu doğrultuda soruşturma dosyası ile dosya kapsamındaki emanet eşyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Ankara'da görev yaptıkları tespit edildi

Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceği belirtildi.


Bu kapsamda, mevcut soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilen kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedildiği bildirildi.

Kararda, soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildiği kaydedildi.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.



#Kahramanmaraş
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