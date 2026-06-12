Muharrem İnce, Özgür Özel'in mutlak butlan kararı sonrası tavrını 'ince ince' eleştirdi.
CHP'li Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilime dahil olmuş, "Ortada bir mahkeme kararı var ve buna uymak zorundayız. Parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı?" sitemini dile getirmişti. İnce'nin bu sözlerine Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.
CHP'li Muharrem İnce, partisindeki mutlak butlan ve grup toplantısı krizlerine ilişkin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a açıklamalarda bulundu.
İnce'den Özel'e sitem: Başka türlü davranılamaz mıydı?
İnce'den Özel'e sitem: Başka türlü davranılamaz mıydı?
Mahkeme kararını doğru bulmadığını ancak ortada bir mahkeme kararı olduğunu vurgulayan İnce,
"Buna uymak zorunluluğu var. Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı?"
diye konuştu.
Sözlerinin devamında Özgür Özel'e söylenen İnce,
"Mesela, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?"
ifadelerini kullandı.
Bu sözler Özel'i rahatsız etti.
Bu sözler Özel'i rahatsız etti.
T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel,
"Muharrem Bey'in söylediklerini kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey’e söylüyor."
diye konuştu.
"Muharrem Başkan'ın bazı siyaset okumalarında çelişirim"
"Muharrem Başkan'ın bazı siyaset okumalarında çelişirim"
"Muharrem Başkan'ın ben bazı siyaset okumalarını beğenirim. Ama bazı siyaset okumalarında da çelişirim."
diyen Özel, "
Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan, eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız."
dedi.
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