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Gündem

Yazıcıoğlu dualarla anıldı

Şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 14. yılında dualarla anıldı. Taceddin Dergâhı’ndaki kabrinin başında düzenlenen anmaya ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, yakınları ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve parti üyeleri katıldı.

04:00 . 26/03/2023 Sunday
Yeni Şafak
BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programı.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programı.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti. Seçim gezisi için kiralanan helikopterin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Yazıcıoğlu’nun vefatı, hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor. Yazıcıoğlu, dün de vefatının 14. yılında Taceddin Dergâhı’ndaki kabri başında anıldı. Anmaya, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, yakınları ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve parti üyeleri katıldı. Anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu.

MİLLET SEVDALISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yazıcıoğlu’nu ölüm yıl dönümünde yad etti. Erdoğan, “14’üncü şehadet yıl dönümünde, i’la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum” ifadesini kullandı. Siyasiler de Yazıcıoğlu için anma mesajları paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Daima Hakk’ı tutan, samimi ve yiğit bir duruşla mücadelesini verdi” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Dava adamı, vatan ve millet sevdalısı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.



#Muhsin Yazıcıoğlu
#anma
#dua
#şehadet
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